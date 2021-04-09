Пик паводка с подтоплением территорий в Вологодской области прогнозируют 14-15 апреля

ВОЛОГДА, 9 апреля. Власти Вологодской области, где этой весной ожидается самый сложный за последние пять лет паводок, прогнозируют его пик 14-15 апреля, с 9 апреля уровень воды на реках может прибывать до 30-120 см в сутки. Подготовлены пункты временного размещения на 13,5 тыс. человек, вывезен домашний скот и ценные вещи, сообщил в пятницу губернатор Олег Кувшинников.

"Подтверждаю данные МЧС [о росте уровня воды до 30-120 см в сутки], сегодня в западных районах Вологодской области начался подъем воды, по реке Мологе пошел ледоход. Уровень подъема воды на реках в западных районах - от 20 до 40 см, в центральных - 20 см, в Великом Устюге и восточных районах пока фиксируем подъем от 10 до 15 см в сутки. Ожидаем пик паводка 14-15 апреля, наш прогноз подтверждается математической моделью", - сказал Кувшинников в прямом эфире телеканала "Россия-24".

Он вышел в эфир из ситуационного центра губернатора, куда направляется вся информация по паводку, превентивным мерам, ситуации на дорогах, подтоплениям и наличию материальных ресурсов. Глава региона представил математическую модель - прогноз развития паводковой ситуации в Великом Устюге, где традиционно каждый год ждут подтопления из-за особенностей рек на территории. "Сейчас уровень воды - 400 см от дна реки Сухоны, на следующей карте - 550 см, и 750 см - это негативный прогноз, когда начинается подтопление нижней части Великого Устюга, улиц Дежнева, Щелкунова, Советского проспекта. Надеюсь, что в этом году этого не произойдет, но на математической модели видно, как будет развиваться ситуация в Великом Устюге и по всей Вологодской области", - сказал Кувшинников.

Модель основана на данных водомерных постов Росгидрометра, которые направляют информацию в Ситуационный центр, показывая подтопление населенных пунктов, дорог, сельхозугодий, предприятий. Это позволяет быстро перебрасывать необходимые силы и средства, оперативно перекрывать дороги и делать обходы для транспорта, чтобы не допускать большого скопления машин, перебрасывать группировки МЧС для ликвидации последствий подтоплений, пояснил губернатор.

Особенность северных рек

Как пояснил глава региона, реки Сухона, Юг, Малая Северная Двина в Великоустюгском районе еще находятся подо льдом. Его подвижки ожидаются 14-15 апреля. Чтобы ослабить ледовый покров, специалисты провели чернение льда на 29 км рек, ледорезные работы на 110 км. Сейчас на перекатах работают взрывники, на четырех перекатах, где, как правило, образуются заторы, лед очищен, что позволит двинуть лед с Великого Устюга в сторону Котласа Архангельской области. "Северные реки Сухона и Северная Двина в отличие от многих рек в стране текут с юга на север. Если на юге в высотных отметках реки Сухоны лед уже растаял и ледоход прошел, то в Архангельской области лед еще 1,5-2 м, заторы неизбежны", - пояснил он.

Чтобы избежать катастрофических затоплений, за последние годы, впервые с 1997 года, приступили к дноуглубительным работам, в том числе за счет средств федерального бюджета. Это позволило снизить риски подтопления Великого Устюга. "Второе глобальное мероприятие - защита инженерными сооружениями. Они длиной более 6 км и высотой 750 см от дна реки сейчас построены, а общая высота будет почти 10 метров. Почти 1 млрд рублей инвестиций. К 2023 году город Великий Устюг и прибрежные территории будут полностью закрыты от подтопления благодаря поддержке правительства РФ и министерства природных ресурсов", - подытожил Кувшинников, отметив, что подготовлено 80 пунктов размещения людей на 13,5 тыс. человек, из зон подтопления вывезен домашний скот и ценные вещи.

По прогнозу, в зоне подтопления этой весной могут оказаться 140 населенных пунктов с населением более 21 тыс. человек в 19 муниципалитетах области. Наиболее сложная обстановка с прохождением ледохода ежегодно складывается на территории Великоустюгского района на реках Сухона и Северная Двина.