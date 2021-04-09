Полпред отметил высокий уровень коррупции и клановости в СКФО

ПЯТИГОРСК, 9 апреля. /ТАСС/. Высокий уровень коррупции и клановости в структурах управления, а также безработица среди молодежи сохраняются в субъектах Северного Кавказа, сообщил полномочный представитель президента России в Северо-Кавказском федеральном округе (СКФО) Юрий Чайка.

В пятницу в Пятигорске Чайка провел рабочую встречу с представителями органов власти и общественности. В повестку были включены различные вопросы развития межнациональных и межконфессиональных отношений на территории СКФО.

"Свою актуальность сохраняют ключевые вызовы для поступательного развития округа. Это высокий уровень коррупции и клановости в структурах управления и, соответственно, проблема безработицы среди молодежи, земельные споры, попытки манипуляции национальной и религиозной идентичностью, а также исторической памятью в деструктивных целях. Опираясь на ваши знания и опыт, предлагаю рассмотреть пути сохранения общественно-политической стабильности в регионах Северного Кавказа", - заявил, обращаясь к общественности и представителям власти, полпред, слова которого цитирует пресс-служба аппарата полпредства.

По словам Чайки, в их числе должны оставаться постоянные мониторинг и анализ попыток разжигания межнациональной и межконфессиональной розни. По его словам, "пресекать подобную деятельность надо строго и неумолимо". Также одним из направлений работы должно стать расширение и увеличение количества позитивных проектов с обязательным привлечением представителей гражданского общества.

"Необходимо поддерживать конструктивные инициативы в сфере культуры, просвещения и образования, направленные на гармонизацию этнических и религиозных процессов на Северном Кавказе. Это поможет в том числе создать условия для развития кадрового потенциала на территории округа, предупреждения оттока талантливой молодежи, сохранения этнического многообразия и культурного богатства наших субъектов, содействия интеграции и адаптации региональных сообществ в общероссийское пространство", - сказал полпред.