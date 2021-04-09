Диппредставительства Британии в России приспустили флаги в связи со смертью принца Филипа

МОСКВА, 9 апреля. /ТАСС/. Диппредставительства Великобритании в России приспустили государственные флаги в связи со смертью супруга британской королевы Елизаветы II герцога Эдинбургского Филипа.

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Об этом ТАСС сообщили в посольстве королевства в Москве.

"На территории посольства Великобритании, резиденции посла и генерального консульства в Екатеринбурге были приспущены флаги по случаю смерти принца Филипа", - сказал сотрудник британского посольства.

Как ранее информировал Букингемский дворец, герцог Эдинбургский Филип умер в пятницу утром в возрасте 99 лет в Виндзорском замке.