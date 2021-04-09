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Пандемия COVID-19

ВОЗ сообщила, что 194 из 220 стран и территорий приступили к вакцинации от коронавируса

Семь стран из 26 получили вакцину и могут начать прививочную кампанию, еще пять государств должны получить ее в ближайшие дни, а остальные 14 стран не приступили к иммунизации по разным причинам, сказал гендиректор организации Тедрос Гебрейесус

ЖЕНЕВА, 9 апреля. /ТАСС/. Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус заявил в пятницу на брифинге в Женеве, что 194 страны и территории из 220 приступили к вакцинации от коронавируса.

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"На настоящий момент из 220 стран и экономик 194 уже приступили к вакцинации от [вызываемого коронавирусом заболевания] COVID-19, и 26 стран ее еще не начали", - сказал он.

По словам главы ВОЗ, семь стран из 26 получили вакцину и могут начать прививочную кампанию. Еще пять государств "должны получить вакцину в ближайшие дни". Остальные 14 стран не приступили к иммунизации по разным причинам. Некоторые "пока не готовы", а другие "планируют начать в ближайшие недели и месяцы", пояснил Гебрейесус.

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