Глава Смоленской области потребовал наказать кондуктора, высадившего ребенка из автобуса

ТАСС, 9 апреля. Губернатор Смоленской области Алексей Островский поручил взять на контроль ситуацию с компаниями-перевозчиками после того, как кондуктор высадил 13-летнюю школьницу из автобуса из-за потери проездного. В отношении сотрудника примут дисциплинарные меры, сообщил глава региона на своей странице во "ВКонтакте".

"Чтобы исключить повторение аналогичных случаев на будущее, дал указание главе города Андрею Борисову устроить "разбор полетов" с руководством "Автоколонны 1308" и применить меры дисциплинарного воздействия в отношении кондуктора, а также в очередной раз провести разъяснительную работу с муниципальными и частными перевозчиками", - говорится в сообщении.

По предварительным данным, в четверг в Смоленске кондуктор высадила из автобуса 13-летнюю девочку, потерявшую свой проездной. Из-за этого школьница в снежную и ветреную погоду добиралась пешком до дома, сообщил губернатор. Информацию о характере примененных дисциплинарных мер ТАСС не уточнили.

Следственными органами Следственного комитета РФ по Смоленской области начата процессуальная проверка по размещенной в СМИ информации о том, что в городе Смоленске кондуктор рейсового муниципального автобуса № 24 высадил несовершеннолетнюю девочку, которая потеряла проездной билет. "Следователями СК будут установлены все обстоятельства, изложенные в публикации средств массовой информации", - сообщили в пятницу в пресс-службе СУ СК по региону.

7 марта в РФ вступил в силу закон, предусматривающий запрет на высадку из общественного транспорта пассажиров младше 16 лет за неоплаченный проезд, если их не сопровождают взрослые. Необходимые изменения были внесены в устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта. Прежняя редакция закона допускала высадку лиц младше 16 лет, если они не оплатили проезд и при этом их никто не сопровождал.