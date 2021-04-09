ВОЗ заявила, что 87% прививок от COVID-19 приходится на страны с высокими доходами

ЖЕНЕВА, 9 апреля. /ТАСС/. Подавляющее большинство прививок от коронавируса (87%) в мире приходится на государства с высокими и средними доходами на душу населения, а на страны с низкими доходами - лишь 0,2%. Об этом заявил в пятницу на брифинге в Женеве генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.

"Более 700 млн доз вакцины было прописано в мире, и более 87% пришлось на страны с высокими и средними доходами, тогда как государства с низкими доходами получили всего 0,2%", - сказал он.

Как отметил глава ВОЗ, в странах с высокими доходами прививки от коронавируса уже сделаны практически каждому четвертому жителю. В странах же с низкими доходами эта пропорция составляет "один из более чем к 500".

Говоря о деятельности международного механизма COVAX, Гебрейесус сообщил, что "к концу марта ожидалось распределить почти 100 млн доз вакцины, однако из-за сокращения рынка в том, что касается поставок, смогли распределить только 38 млн доз". Гендиректор подчеркнул, что "COVAX работает" и "является сильным механизмом". Проблема состоит в том, что этот механизм не получает необходимого объема вакцин, пояснил он.

Со своей стороны глава Глобального альянса по вакцинам и иммунизации (GAVI) Сет Беркли заметил, что целью COVAX по-прежнему является распределение к концу года по всему миру около 2,3 млрд доз вакцин от коронавируса. Он также выразил надежду, что "портфель механизма будет расширен с текущих семи вакцин от коронавируса до 10-15 препаратов различных производителей" и добавил, что альянс активно сотрудничает с различными странами и производителями с тем, чтобы нарастить объемы производства вакцин.

COVAX является международным механизмом, запущенным ВОЗ совместно с GAVI и CEPI. Он поддерживает создание производственных мощностей и проводит закупки. В соответствии с условиями программы страны с высоким уровнем доходов оплачивают приобретение вакцин для менее богатых государств. Согласно планам, в рамках механизма к концу 2021 года должны быть произведены и равномерно распределены по всему миру 2 млрд доз вакцины. К механизму COVAX уже присоединились 190 стран и экономик.