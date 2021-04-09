В Поволжье паводки стали причиной затопления мостов и придомовых территорий

ТАСС, 9 апреля. Обильное снеготаяние и подъем уровня воды в реках стали причиной подтопления некоторых низководных мостов и приусадебных участков в Приволжском федеральном округе (ПФО). Об этом в пятницу журналистам сообщили в пресс-службах региональных главков МЧС.

"Поступило сообщение, что в результате подъема уровня воды произошло подтопление временного низководного моста через реку Сула, ведущего в деревню Тимофеевка, уровень перелива составляет 30 см. Основной автомост находится на ремонте. Сообщение с населенным пунктом осуществляется по стационарному подвесному пешеходному мосту", - говорится в сообщении пресс-службы Главного управления МЧС России по Татарстану.

Прокуратура Высокогорского муниципального района республики, в свою очередь, начала проверку по данному факту. Надзорное ведомство рассчитывает дать оценку действиям подрядчика при обустройстве временного моста, а также должностных лиц исполнительного комитета района на предмет своевременности и полноты мер по недопущению подтопления и его устранению.

Шесть низководных мостов подтоплены в пятницу в пяти муниципальных районах Оренбургской области, то же количество - в трех муниципальных районах Саратовской области. Подъем уровня воды в реке Кондурча стал причиной подтопления низководного моста возле населенного пункта Кириллинский в Самарской области.

В Мордовии с начала паводкового периода подтопило 14 из 19 низководных мостов. В ГУ МЧС по республике сообщили, что эвакуация людей не требуется, к населенным пунктам есть объездные пути, а в двух районах республики организованы лодочные переправы.

В селе Красное Нижегородской области накануне талыми водами подтопило придомовые территории 11 жилых домов и территорию одного детсада. Уровень воды составлял 20 см, сейчас вода идет на спад, уточнили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону. В коттеджном поселке "Озерная долина" в Татарстане талыми водами подтоплена территория 90 приусадебных участков. Подъем уровня воды на реке Киндерка стал причиной подтопления шести придомовых участков в казанском поселке Аки, люди отказались от эвакуации.