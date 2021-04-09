Путин выразил соболезнования Елизавете II в связи со смертью ее супруга принца Филипа

МОСКВА, 9 апреля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин направил королеве Великобритании Елизавете II телеграмму, в которой выразил глубокие соболезнования в связи со смертью ее супруга принца Филипа, герцога Эдинбургского. Об этом сообщает в пятницу пресс-служба Кремля.

"С именем его королевского высочества связаны многие важные события в новейшей истории вашей страны. Он по праву пользовался уважением среди британцев и международным авторитетом", - отметил в телеграмме российского лидера.

Как сообщили в Кремле, Путин пожелал Елизавете II мужества и душевной стойкости перед лицом тяжелой и невосполнимой утраты, а также попросил передать слова искреннего сочувствия всем членам королевской семьи.

Путин был лично знаком с герцогом Эдинбургским. Они встречались в том числе в 2003 году, когда российский президент посетил Соединенное Королевство с государственным визитом.

Как ранее информировал Букингемский дворец, герцог Эдинбургский Филип умер в пятницу утром в возрасте 99 лет в Виндзорском замке.