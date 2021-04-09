В Оренбурге восстановили поврежденный вандалами постамент памятника Гагарину

"Гранитные плиты восстановлены. Кроме того, здесь начаты работы по благоустройству прилегающего сквера: закуплены малые архитектурные формы, в настоящее время идет монтаж новых скамеек и урн. В ближайшее время здесь появятся цветочные комплексы и стилизованные арт-объекты в виде шаров", - сказано в распространенном сообщении.

В пресс-службе также уточнили, что в 2021 году памятник Гагарину в Оренбурге капитально отремонтируют. Работы начнутся после праздничных мероприятий, посвященных 60-летию первого полета человека в космос.

Ранее ТАСС со ссылкой на пресс-службу мэрии города сообщал, что вандалы разрушили часть гранитных плит на постаменте памятника Гагарину в Оренбурге. Поврежденной оказалась плита с автографом первого космонавта. Инцидент зафиксировала камера видеонаблюдения, 17 марта полиция установила подростка, бившего по гранитным плитам молотком. Сотрудники полиции составили протокол об административном правонарушении в отношении отца подростка, а ущерб от действий вандалов мэрия оценила в 300 тыс. рублей.