ВОЗ не обладает данными о смешивании вакцин от коронавируса различных производителей

ЖЕНЕВА, 9 апреля. /ТАСС/. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не обладает информацией о том, можно ли смешивать вакцины от коронавируса различных производителей. Об этом заявил в пятницу директор департамента организации по нормам и предварительной квалификации Рожерио Пинто де Са Гаспар, комментируя решение французских властей использовать для людей младше 55 лет, сделавших первую прививку препаратом британско-шведской компании AstraZeneca, вакцину другого производителя для второй прививки.

"На данный момент у нас отсутствуют данные, рекомендующие смешивание [доз вакцин различных производителей]", - сказал он.

Ранее глава Минздрава Франции Оливье Веран заявил, что люди младше 55 лет, сделавшие первую прививку препаратом AstraZeneca, смогут получить вторую прививку другой вакциной.

Данное решение было принято на фоне вывода Европейского агентства лекарственных средств (EMA) о том, что образование тромбов может являться редким побочным эффектом вакцины Vaxzevria, разработанной компанией AstraZeneca. При этом регулятор ЕС отказался выделять специфические факторы риска, однако заявил, что большая часть осложнений была выявлена среди людей младше 60 лет.