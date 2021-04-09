Эксперт предложил усилить госконтроль над газовыми баллонами в России из-за их доступности

МОСКВА, 9 апреля. /ТАСС/. Усиление госконтроля над организациями, которые занимаются заправкой и эксплуатацией баллонов сжиженного углеводородного газа, могло бы стать логичным решением после введенного правительством госрегулирования цен на доставку бытового газа в баллонах в РФ. Такое мнение ТАСС в пятницу высказал эксперт тематической площадки Общероссийского народного фронта "Жилье и городская среда" Павел Склянчук.

В четверг сообщалось, что правительство ввело госрегулирование цен на доставку бытового газа в баллонах. Это предотвратит рост конечной стоимости топлива, отмечали в пресс-службе Федеральной антимонопольной службы.

"По некоторым оценкам, износ баллонов сжиженного углеводородного газа, по большей части произведенных еще в советское время, достигает 60-80%. Отсюда формируется представление, что сжиженный бытовой газ является опасным видом топлива, хотя угрозу несут именно емкости, в которых он хранится. Поэтому, прежде всего, необходимо усилить административную и уголовную ответственность организаций, которые занимаются их заправкой и эксплуатацией", - считает Склянчук.

Госрегулирование цен на доставку бытового газа в баллонах мера оправданная, но недостаточная для решения комплексной задачи по его безопасному использованию в коммунальных целях, сказал Склянчук. По его словам, газовые баллоны очень популярны на селе, однако за их техническим состоянием государственные органы не следят.

По его словам, развитие сети использования баллонов углеводородного газа актуально в качестве альтернативы в случае, если газификация населенных пунктов сжиженным природным газом сталкивается с проблемой, когда нужно провести ответвление от газопровода до дома. Согласно мониторингу Общероссийского народного фронта, тарифы газораспределительных организаций на подключение в регионах различаются в десятки раз и неподъемны для граждан, уточнил эксперт. "Пока люди ждут, когда им проведут газ в деревню, может пройти несколько лет. И в этот период вместо печного или угольного отопления могли бы использоваться газовые баллоны, что является распространенным международным опытом", - подчеркнул Склянчук.