Онищенко назвал "происками Pfizer" статью о смертях после вакцинации "Спутником V"

МОСКВА, 9 апреля. /ТАСС/. Публикации в СМИ о смертях после вакцинации "Спутником V" являются "происками" американской фармацевтической компании Pfizer и используются в качестве инструмента недобросовестной конкуренции. Об этом в пятницу заявил журналистам первый заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко.

"Я могу дать этому только одну оценку, что это происки Pfizer, который уже сделал очень неблагоприятную ситуацию с [вакциной] AstraZeneka, практически дискредитировал. И вот теперь решил, что нужно расчистить рынок в отношении нашей вакцины", - сказал Онищенко.

По его словам, публикация не обошлась без содействия Управления по вопросам качества продовольствия и медикаментов при Министерстве здравоохранения и социальных служб США (FDA). "На совести этих людей жизни тех, кто поверит в эти басни, тех, которые не привьются, потеряют здоровье, может быть, и жизнь", - предупредил парламентарий, подчеркнув, что российская вакцина прошла все этапы контроля безопасности и эффективности. Бывший главный санитарный врач напомнил о представленных ранее данных о готовящейся дискредитации российской вакцины со стороны госорганов США. "Еще раз призываю наших граждан не верить этому и прививаться спокойно", - добавил Онищенко.

Безграмотность и халтура

Ранее издание EUobserver со ссылкой на внутренние документы Роспотребнадзора сообщило о четырех смертях после прививки вакциной "Спутник V". Росздравнадзор в свою очередь заверил, что не зафиксировал ни одного летального исхода после применения российских вакцин против коронавирусной инфекции.

Онищенко отметил, что не знает ни одного человека, упомянутого в публикации. "Это какие-то случайные люди, может быть, даже вымышленные, - сказал он. - Они ничего общего с этой профессией не имеют".

Кроме того, Онищенко обратил внимание на то, что расследованием случаев побочных эффектов от вакцинации занимается не Роспотребнадзор, упомянутый в статье, а Росздравнадзор. "Они даже безграмотно эту статью составили. Не Роспотребнадзор занимается расследованием этих случаев, а Росздравнадзор. Вот это тоже принципиальная вещь, которая говорит о безграмотности и халтуре", - заключил парламентарий.

Как заявил в конце марта руководитель пресс-бюро Службы внешней разведки Сергей Иванов, европейские чиновники принимают меры по дискредитации российский вакцины. По его словам, "евробюрократы не хотят мириться с ситуацией, когда Россия, используя свои достижения в борьбе с инфекцией, стремится помочь другим странам".

Ранее в качестве меры предосторожности целый ряд стран приостановил использование вакцины Vaxzevria (AstraZeneca) в связи с сообщениями об образовании тромбов в крупных сосудах при нарушении свертываемости крови у привившихся. Однако после рекомендации EMA применение препарата было возобновлено. Компания уже обновила информацию в инструкции по применению вакцины от коронавируса, указав на потенциальные побочные эффекты. Некоторые страны, в том числе Германия, Нидерланды и Эстония, решили вводить Vaxzevria только лицам старше 60 лет.