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Пандемия COVID-19

Онищенко заявил, что отдых в Турции в 2021 году небезопасен

По словам первого зампредседателя комитета Госдумы по образованию и науке, туристическая отрасль Турции практически не работала в последнее время
Первый зампредседателя комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко Сергей Фадеичев/ТАСС
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Первый зампредседателя комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко
© Сергей Фадеичев/ТАСС

МОСКВА, 9 апреля. /ТАСС/. Россиянам в этому году лучше провести отпуск внутри страны, для этого есть все возможности, а поездки в Турцию сейчас небезопасны, так как ее система здравоохранения не справляется с эпидемиологической ситуацией. Такое мнение в пятницу в беседе с журналистами выразил первый зампредседателя комитета Госдумы по образованию и науке, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко.

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"Давайте мы сегодня, в это лето максимально используем те огромные рекреационные возможности, которые имеет наша страна", - сказал он, предложив, в частности, посетить российское побережье Черного моря. "Это кладезь, который надо использовать", - заметил депутат.

По словам Онищенко, "в Турцию ездить не надо", в том числе и потому, что туристическая отрасль страны практически не работала в последнее время. "У них разбежался персонал, который там работал из бывших наших [советских] республик, они не подготовятся к сезону. Это будет сервис плохой и небезопасный", - считает он. Онищенко добавил, что "здравоохранение Турции не справляется с ситуацией", вызванной пандемией коронавируса.

При этом депутат призвал Ростуризм делать все для повышения качества отдыха в России.

Теги
ТурцияРоссияПандемия COVID-19
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