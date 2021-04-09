Глава ВОЗ заявил, что польза вакцин от коронавируса многократно превышает риск

ЖЕНЕВА, 9 апреля. /ТАСС/. Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус напомнил о риске побочных последствий, к которым может привести вакцинация от коронавируса. Вместе с тем, выступая в пятницу на брифинге в Женеве, он подчеркнул, что польза от прививок многократно перевешивает риски.

"Все вакцины и лекарства несут риск побочных явлений. В данном случае [заболевания COVID-19] риски тяжелого протекания болезни и смерти от COVID-19 многократно выше, чем очень небольшие риски, связанные с вакциной", - сказал он.

Глава ВОЗ призвал "всех людей" проявлять "осторожность". "Вакцины дают нам свет в конце туннеля, но мы пока до него не добрались", - подчеркнул он и напомнил, что иммунизация - это лишь один из инструментов для предотвращения заражения и спасения жизни. В борьбе с коронавирусом необходим "всеобъемлющий подход", предполагающий продолжение различных защитных мер, констатировал гендиректор.

Гебрейесус напомнил о принятом на нынешней неделе решении подкомитета ВОЗ по безопасности вакцин, касающемся вакцины от коронавируса производства британско-шведской компании AstraZeneca. Согласно выводам экспертов ВОЗ, "причинно-следственная связь между этой вакциной и появлением сгустков с тромбоцитами является вероятной, однако требуется больше исследований". И ВОЗ, и Европейское агентство лекарственных средств (EMA) "продолжают заявлять, что польза от вакцины от COVID-19 производства компании AstraZeneca перевешивает риск этих очень редких побочных эффектов", резюмировал гендиректор.

Ранее EMA пришло к заключению, что образование тромбов может являться редким побочным эффектом вакцины Vaxzevria, разработанной компанией AstraZeneca. При этом регулятор Евросоюза отказался выделять специфические факторы риска, однако заявил, что большая часть осложнений была выявлена среди людей младше 60 лет.