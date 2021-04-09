Минздрав Кипра ведет переговоры с Россией о поставке партии "Спутника V"

НИКОСИЯ, 9 апреля. /ТАСС/. Официальная Никосия ведет переговоры с Москвой о поставке на Кипр партии российской вакцины "Спутник V" после того, как этот препарат получит лицензию от Европейского агентства лекарственных средств (EMA). Об этом сообщило в пятницу Кипрское информационное агентство со ссылкой на информацию министерства здравоохранения островного государства.

В сообщении говорится, что переговоры между кипрским Минздравом и российской стороной находятся на "продвинутой стадии" и должны завершиться в течение ближайших 15 дней. Эти действия осуществляются в соответствии с решением, которое кабинет министров Кипра принял еще в марте.

О намерении островного государства закупить российскую вакцину после соответствующего решения EMA объявил 16 марта официальный представитель кипрского правительства в ранге министра Кириякос Кушос. Тогда он сказал, что "как только будет получено одобрение, Кипр приступит к закупке".

В настоящий момент Кипр использует для вакцинации препараты Pfizer/BioNTech и Moderna, а также препарат Vaxzevria, разработанный британско-шведской компанией AstraZeneca. Однако последняя из этих вакцин, закупленная медицинскими властями острова в значительном количестве, пользуется на Кипре малым спросом после того, как выяснилось, что использование препарата производства AstraZeneca может в редких случаях вызывать тромбоз.