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Умер принц Филип
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План похорон принца Филипа пересмотрели из-за пандемии

Церемония не будет сопровождаться шествием в Лондоне

ЛОНДОН, 9 апреля. /ТАСС/. План проведения похорон умершего в пятницу супруга королевы Великобритании Елизаветы II принца Филипа был пересмотрен из-за пандемии. Как говорится в заявлении, распространенном лондонской геральдической палатой, церемония не будет сопровождаться шествием в Лондоне, тело принца не будет выставляться для прощания, а участие публики в запланированных мероприятиях в Виндзоре настоятельно не рекомендуется. Дату похорон позднее объявит Букингемский дворец.

"Предстоящие похороны не будут государственными, и тело не будет выставлено для публичного прощания. Тело Его Высочества будет находиться в Виндзорском замке перед захоронением в часовне Святого Георгия. Это соответствует обычаю, а также пожеланиям Его Высочества, - говорится в документе. - План похорон был пересмотрен в связи с многочисленными обстоятельствами, вызванными пандемией COVID-19, а представителей общественности, к сожалению, призывают не пытаться принять участие в каких-либо мероприятиях, которые будут частью похорон".

Государственные флаги Великобритании будут приспущены до следующего дня после похорон принца Филипа. "Все официальные флаги, включая флаг Соединенного Королевства, будут приспущены до половины с настоящего момента и до восьми часов утра (10:00 мск — прим. ТАСС) следующего после похорон дня", - говорится в документе. Государственный траур в связи со смертью принца должен продлиться восемь дней.

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ВеликобританияФилип, герцог ЭдинбургскийУмер принц Филип
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