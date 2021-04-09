Сотни человек собрались у Букингемского дворца, чтобы почтить память принца Филипа

ЛОНДОН, 9 апреля /Корр. ТАСС Никита Кручиненко/. Более тысячи человек собрались в пятницу днем у Букингемского дворца, чтобы почтить память супруга королевы Елизаветы II герцога Эдинбургского Филипа, передает корреспондент ТАСС с площади перед официальной резиденцией британского монарха в центре Лондона.

Люди несут цветы, плакаты с надписями "спасибо за службу" и "покойся с миром", детские рисунки, флаги Великобритании. Некоторые из пришедших не могут сдержать слез. "Филип верой и правдой служил нашей стране на протяжении более чем 70 лет. Нам будем не хватать его", - сказал один из собравшихся у королевской резиденции.

Из-за распространения коронавируса массовые собрания людей в Великобритании запрещены. Однако полиция не разгоняет людей, но просит надевать маски, а также соблюдать социальную дистанцию и не толпиться. По традиции заявления Букингемского дворца о рождении или уходе из жизни членов королевской семьи размещаются на специальном пюпитре перед решеткой дворца, и прочитать их могут все желающие. Но на этот раз было принято решение убрать объявление, чтобы не провоцировать столпотворение.