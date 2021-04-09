Facebook организует центр вакцинации в своей штаб-квартире

НЬЮ-ЙОРК, 9 апреля. /ТАСС/. Компания Facebook переоборудует часть своей штаб-квартиры в городе Менло-Парк (штат Калифорния) в центр вакцинации от коронавируса. Об этом в пятницу сообщило агентство Bloomberg .

По его сведениям, переоборудованные мощности будут использоваться для вакцинации малообеспеченных групп населения, сотрудники компании не будут прививаться в этом центре. "В Facebook мы сфокусированы на том, чтобы внести свой вклад и помочь людям вакцинироваться, особенно представителям малообеспеченных групп населения", - приводит агентство слова исполнительного директора компании Шерил Сэндберг.

Отмечается, что для тех, кто будет включен в программу вакцинации в этом центре, будет организован бесплатный трансфер.

По информации Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе сведений федеральных и местных властей, жителям США введено более 174,8 млн доз вакцин, 61,31 млн человек полностью прошли курс вакцинации.