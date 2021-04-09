Онищенко сообщил, что иммунитет к COVID-19 есть у 2 млн москвичей

МОСКВА, 9 апреля. /ТАСС/. Иммунитет москвичей к коронавирусной инфекции уже достаточно высокий - примерно пятая часть населения переболела или сделала прививки. Такое мнение в пятницу в беседе с журналистами выразил первый зампредседателя комитета Госдумы по образованию и науке, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко; по его словам, такие показатели говорят, что процесс заражения в столице начинает затухать.

"У нас в Москве переболело 1 млн примерно 100 тысяч. Будем считать, что это люди, у которых есть иммунитет, так как он у многих есть, это естественная иммунизация идет. Второе - где-то около миллиона привилось. Вот 2 млн - десятимиллионная Москва. У нас уже достаточно высокий иммунитет, 2 млн из 10 это пятая часть, 20%", - отметил Онищенко.

Еще порядка 40-60% молодежи переносят болезнь бессимптомно и не знают, что переболели и имеют иммунитет. "Вот мы уже где-то к трети [имеющих иммунитет] подбираемся и вы видите, в Москве начинает все-таки затухать этот процесс. Это прежде всего косвенно говорит о том, что есть некая прослойка, которая сегодня создает этот барьер", - отметил Онищенко, подчеркнув, что главное сейчас не ждать заболевания, а пройти курс вакцинации.

Он напомнил, что для формирования коллективного иммунитета есть четкие отработанные критерии. Первыми должны быть вакцинированы пожилые, так как они составляют "главную группу риска, которая сегодня обеспечивает и клинически тяжелые формы, и смерти на 80%". На втором месте по важности - вакцинация по профессиональным показаниям, прививку обязательно следует сделать врачам, учителям и журналистам. "Если мы сосредоточимся на группах риска, то нам вполне хватит даже половины [населения из групп риска с иммунитетом], но в принципе надо, конечно, привить 60-70%", - считает Онищенко.