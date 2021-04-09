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Пандемия COVID-19

Жириновский призвал закрыть авиасообщение с Турцией из-за роста заболеваемости COVID-19

По мнению лидера ЛДПР, "если правительство предпримет такие меры", то депутаты приведут это в пример хорошей работы кабинета министров во время отчета в Госдуме в мае
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский Сергей Савостьянов/ТАСС
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Лидер ЛДПР Владимир Жириновский
© Сергей Савостьянов/ТАСС

МОСКВА, 9 апреля. /ТАСС/. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский в пятницу призвал правительство закрыть авиасообщение с Турцией из-за роста там числа случаев заражения коронавирусной инфекцией.

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"Нужно срочно закрыть авиасообщение с Турцией. По крайней мере, до момента спада там заболеваемости", - написал Жириновский в своем Telegram-канале.

По мнению лидера ЛДПР, "если правительство предпримет такие меры", то депутаты приведут это в пример хорошей работы кабинета министров во время отчета в Госдуме в мае. "А если этого не будет сделано и туристы по возвращении из Турции завезут нам заразу, что приведет к новой вспышке уже в России, это будет большим поражением для правительства", - считает политик.

"Примите меры, закройте воздушные ворота в любые страны, где начался всплеск заболеваемости", - написал Жириновский.

8 апреля Министерство здравоохранения Турции вновь зафиксировало наибольший за все время пандемии суточный прирост случаев заражения коронавирусом - более 55 тыс. случаев. Предыдущий антирекорд в республике был зафиксирован днем ранее (54 740 инфицированных).

Теги
Жириновский, Владимир ВольфовичТурцияРоссияПандемия COVID-19
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