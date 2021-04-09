Соревнования по горным лыжам и сноуборду с участием космонавтов пройдут 12 апреля в Сочи

СОЧИ, 9 апреля. /ТАСС/. Парные заезды на скорость на горных лыжах и сноубордах вместе с космонавтами-испытателями Сергеем Залетиным и Сергеем Авдеевым пройдут в горах Сочи в День космонавтики. Об этом сообщили в пресс-службе курорта Красная Поляна.

"12 апреля, в честь 60-летия первого полета человека в космос, на курорте Красная Поляна в горной долине Цирк-2 пройдут соревнования с участием Героев России, космонавтов-испытателей Сергея Залётина и Сергея Авдеева. Соревнования пройдут в стиле fun cross: парные заезды на перегонки на горных лыжах и сноубордах", - говорится в сообщении.

После соревнований желающие смогут получить автографы и сфотографироваться с космонавтами. Кроме того, 12 апреля на курорте откроют фотовыставку "Горы - это космос". На ней будут представлены снимки, которые были сделаны космонавтами Антоном Шкаплеровым и Олегом Артемьевым с борта МКС во время космических экспедиций на высоте более 400 км.

"На фотографиях запечатлены горные системы и вершины нашей планеты, в том числе Кавказ, на южном макросклоне которого расположен курорт Красная Поляна", - отметили в пресс-службе.

Красная Поляна - это один из горнолыжных курортов Сочи, включающий в себя более 10 различных форматов отдыха и более 100 видов развлечений. На территории курорта расположены отели, спа-комплексы, аквапарк, а также 30 км трасс для катания.