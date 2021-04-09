В Тверской области капитально отремонтируют пять интернатов для престарелых

ТАСС, 9 апреля. Власти Тверской области в пятницу приняли решение о проведении капитального ремонта в пяти домах-интернатах для престарелых и инвалидов, психоневрологических интернатах в 2021 году. В этих учреждения проживют суммарно более 2 тыс. человек, сообщила пресс-служба облправительства.

"Губернатор Игорь Руденя провел заседание Бюджетной комиссии Тверской области. Один из вопросов касался выделения средств на проведение капитального ремонта в нескольких учреждениях социальной защиты, где в общей сложности проживают более 2 тыс. человек", - говорится в сообщении на сайте облправительства.

Ремонт проведут в том числе в корпусе Вышневолоцкого дома-интерната для престарелых и инвалидов, где обновят 25 жилых комнат, в аналогичном учреждении во Ржевском районе сделают капремонт в пищеблоке. В Тверском комплексном центре соцобслуживания проведен ремонт кровли, системы электроснабжения, стен, полов и потолков, затем в здании планируется открыть Центр дневного пребывания для граждан пожилого возраста и инвалидов. "Главная задача - обеспечить комфортное, бережное отношение к гражданам, проживающим в таких организациях. При обновлении социальных организаций важно помнить, что это должны быть современные здания, полностью отвечающие потребностям пожилых людей", - приводит пресс-служба слова Рудени.

Приемку выполненных работ по поручению губернатора проведут коллегиально - с участием представителей правительства региона, учреждения "Облстройзаказчик" и областного Министерства социальной защиты, добавили в пресс-службе.