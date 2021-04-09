WSJ: cотрудники Amazon в Алабаме проголосовали против создания профсоюза

По ее сведениям, в настоящее время подсчитано 72% голосов, из которых 71% против создания профсоюза, необходимое большинство в 1608 из 3215 голосов уже набрано, подсчет бюллетеней еще продолжается.

Несмотря на то что штат сотрудников складского комплекса представляет лишь незначительную часть от общего числа персонала компании, насчитывающего порядка 950 тыс. человек, это голосование, как отмечает издание, является показательным в вопросе условий работы сотрудников Amazon. Создание профсоюза могло бы стать средством для решения таких проблем, как чрезмерная нагрузка и невозможность отойти от рабочего места даже в случае острой необходимости.

В свою очередь руководство Amazon не видит необходимости в создании профсоюзов, указывая, что зарплата персонала в два раза превышает минимальную ставку в Алабаме и у работников есть возможность при необходимости отойти на перерыв. Помимо этого, в компании отметили, что создание организации по защите прав сотрудников приведет к дополнительной финансовой нагрузке на работников, так как потребует профсоюзных взносов.

В феврале генеральная прокуратура штата Нью-Йорк подала в суд на Amazon, обвинив ее в недостаточной заботе о сотрудниках во время пандемии и в карательных действиях по отношению к недовольным. Компания отвергла все претензии, изложенные в иске, и перечислила меры, принятые на ее предприятиях в штате в разгар пандемии, которые были даже жестче требований, установленных властями Нью-Йорка.