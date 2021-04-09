Чернышенко пообещал, что все российские школы подключат к интернету до конца года

МОСКВА, 9 апреля. /ТАСС/. Интернет появится по всех российских школах до конца 2021 года. Об этом сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко на совещании по вопросу подключения российских школ к высокоскоростному интернету.

"До конца 2021 года будут обеспечены интернетом оставшиеся 10 тысяч 733 школы", - отметил вице-премьер.

Благодаря этому удастся уложиться в сроки, заложенные в нацпрограмме "Цифровая экономика", отметил он. При этом необходимая IT-инфраструктура должна быть сформирована во всех школах к 2024 году. "В этом году планируется оснастить IT-инфраструктурой более тысячи школ в 16 субъектах, в том числе в Московской области. Всего планируется оснастить 39 319 школ в 84 субъектах", - сообщил Чернышенко.

Стабильный интернету и хорошая техника обеспечат равный доступ к качественному образованию вне зависимости от места проживания, убежден Чернышенко.

Президент России Владимир Путин заявил в четверг, что считает выполнимой задачу по подключению школ к высокоскоростному интернету до конца года. При этом он обратил внимание на то, что в РФ остались школы, которые вообще не подключены к интернету, таких, по данным президента, 1,2%.