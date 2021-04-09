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Чернышенко: скорость трафика интернета в социальных объектах будет контролироваться

МОСКВА, 9 апреля. /ТАСС/. Правительство РФ намерено в 2021 году внедрить систему мониторинга для контроля скорости трафика и других параметров интернета в российских школах. Об этом сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко на совещании по вопросу подключения российских школ к высокоскоростному интернету.

"Мы внедряем систему мониторинга, которая позволит контролировать скорость трафика и другие параметры, подключенных к интернету социальных объектов. Система будет введена в эксплуатацию в этом году", - сказал Чернышенко.

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