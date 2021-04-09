Чем запомнился герцог Эдинбургский Филип

ТАСС, 9 апреля. Покойный супруг королевы Елизаветы II Филип запомнится своим саркастическим чувством юмора. Ему приписывают слова о желании перевоплотиться в смертоносный вирус, он шутил про разрез глаз у китайцев и позволял себе довольно едкие комментарии в адрес артистов.

Как пишет газета The Independent, обращаясь к британскому певцу Тому Джонсу в 1969 году во время благотворительного концерта Royal Variety Performance, принц Филип спросил его: "Чем вы полощете горло? Галькой?". По данным издания, тогда же он заявил: "Сложно понять, как можно стать таким популярным, исполняя, на мой взгляд, самые отвратительные песни".

"Несколько лет назад все говорили, что нужно больше отдыхать. Теперь, когда все могут больше отдыхать, они жалуются, что остались без работы. Похоже, люди сами не знают, чего хотят", - сказал принц в 1981 году после того, как экономика Британии впала в рецессию и тысячи людей потеряли работу. Газета The Daily Telegraph рассказывает другую историю. На встрече Всемирного фонда дикой природы в 1986 году принц Филип заявил: "Если у чего-то четыре ножки, и это не стул, если у чего-то два крыла, и оно летает, но это не самолет, и если оно плавает и не является подводной лодкой, то кантонцы это съедят".

В том же году он сказал в Пекине британским студентам: "Если вы тут еще задержитесь, у вас глаза станут узкими". Эти слова вызвали ужас у британских дипломатов, однако китайцы восприняли шутку спокойно, заявив, что у них примерно то же самое говорят китайским студентам, обучающимся в Европе: "Не оставайтесь там долго, а то у вас округлятся глаза".

По информации газеты The Daily Telegraph, сопровождая королеву во время посещения австралийского парка культуры аборигенов Тяпукай в 2002 году, принц Филип остановился, чтобы поговорить с основателем парка Уильямом Бримом. "Вы все еще метаете копья друг в друга?" - спросил принц. Позднее Букингемский дворец поспешил заверить, что принц не хотел никого оскорбить. "Это были беззаботные комментарии", - сообщили там. Сам Брим сказал, что вопрос принца был "довольно забавным".