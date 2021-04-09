Австрия рассматривает пути национальной регистрации "Спутника V"

ВЕНА, 9 апреля. /ТАСС/. Австрия надеется на быстрый допуск российской вакцины "Спутник V" со стороны Европейского агентства лекарственных средств (EMA), но способна и самостоятельно зарегистрировать этот препарат, поэтому в настоящее время рассматривает соответствующий способ. Об этом сообщил в пятницу корреспонденту ТАСС источник в правительственных кругах Австрии.

"Мы находимся перед заключением контракта с Россией (на поставку российского препарата в Австрию - прим. ТАСС)", - отметил собеседник агентства.

По его словам, для применения вакцины в Австрии можно дождаться регистрации EMA или самостоятельно зарегистрировать ее через национальный регулятор. "Получить регистрацию от EMA - это наилучший вариант, то есть дождаться, когда EMA проверит вакцину. При этом в настоящее время мы выясняем пути для национальной регистрации", - сказал он. В частности, над этим вопросом уже работают австрийские медицинские эксперты.

Представитель властных кругов также указал ТАСС, что австрийский канцлер Себастьян Курц исходит из того, что "Австрии нужна российская вакцина". "Австрия хочет получить этот препарат", - подчеркнул источник.

Как отмечал Курц 31 марта по итогам рабочей встречи с послом РФ Дмитрием Любинским, Москва и Вена находятся на финальном этапе перед сделкой по закупке вакцины "Спутник V". Курц уверен, что использование российского препарата поможет в ближайшие 100 дней ускорить вакцинацию населения Австрии. Он отмечал, что вопрос национальной регистрации препарата зависит от длительности процесса регистрации EMA.

Ведомство канцлера Австрии сообщало, что Москва и Вена подписали соглашение о соблюдении австрийской стороной режима неразглашения при обмене конфиденциальными документами и обеспечении доступа к сведениям о российском препарате австрийскому министерству здравоохранения. Европейское агентство лекарственных средств 4 марта сообщило о начале процедуры последовательной экспертизы вакцины "Спутник V". По прогнозам представителя регулятора, регистрация может быть пройдена до конца мая.