ФСО разрешила посетителям Кремля приносить с собой еду, безалкогольные напитки и гаджеты

МОСКВА, 9 апреля. /ТАСС/. Федеральная служба охраны (ФСО) опубликовала обновленные правила посещения Московского Кремля. Приказ за подписью директора ФСО генерала армии Дмитрия Кочнева опубликован в пятницу на официальном портале правовой информации.

Новый документ отменяет действие предыдущих правил, которые ранее обновлялись четыре раза, в последний раз в 2012 году. Список всех правил посещения Кремля расширен и занимает девять страниц, к нему прилагается подробная схема территории с необходимыми обозначениями.

"В обновленных правилах посещения Московского Кремля, Мавзолея В. И. Ленина и Некрополя у Кремлевской стены актуализированы современные требования к посетителям", - рассказал ТАСС начальник отдела по связям с прессой и общественностью ФСО Денис Симонов. Он обратил внимание, что "предполагается увеличение времени посещения Московского Кремля в летний период и в дни зимних школьных каникул, открыты новые туристические зоны ("Новый сквер", археологические окна на Ивановской площади), открыт выход посетителей через Спасскую башню, предусмотрена возможность посещения Московского Кремля в колясках для маломобильных граждан, с собаками-поводырями (при наличии медицинских справок)". "Также утверждена возможность прохода с небольшим прогулочными рюкзаками, с прозрачными пластиковыми емкостями с питьевой водой, неалкогольными напитками, продуктами питания в прозрачной упаковке до одного килограмма, включая детское питание", - отметил Симонов.

Он подчеркнул, что "обновленные правила посещения Московского Кремля существенно упростили требования к посетителям, они ориентированы на современные походы к созданию комфортной среды для российских и иностранных туристов". "С введением новых правил посещения Московский Кремль стал единым пространством для посетителей, при этом были учтены меры противодействия проявлениям террористического характера и уделено особое внимание безопасности российских и иностранных граждан", - отметил начальник отдела ФСО.

ФСО разрешает

Осталось без изменений время посещения Кремля - с 10:00 до 17:00 мск. При этом в новых правилах закреплено, что с мая по сентябрь время для посещения Кремля может увеличиваться, а во время зимних школьных каникул и проведения массовых новогодних мероприятий устанавливаются дополнительные дни и часы для посещения. Появился раздел о том, что "общенациональный мемориал воинской славы, расположенный в Александровском саду, открыт для посещения круглосуточно".

В новые правила впервые включен раздел со списком малогабаритных вещей и вещей личного пользования, которые можно проносить с собой. Среди них "папки, сумки и другие подобные предметы и вещи, размеры которых не превышают 400х300х100 миллиметров; прогулочные рюкзаки, размеры которых не превышают 450х350х200 миллиметров; зонты; портативные электронно-вычислительные устройства и средства мобильной телекоммуникационной связи индивидуального пользования; бутилированные безалкогольные напитки в прозрачной пластиковой емкости общим объемом не более одного литра или в иной прозрачной емкости общим объемом не более 0,33 литра; непитьевые продукты питания, за исключением упакованных в непрозрачные емкости, общим весом не более одного килограмма; кино-, фото- и видеоаппаратура". "Другие предметы и вещи сдаются в камеру хранения, расположенную в Александровском саду", - уточняется в приказе ФСО.

Дополнены правила и пунктом, разрешающим инвалидам и другим маломобильным посетителям проходить на территорию Московского Кремля, некрополя у Кремлевской стены и в Мавзолей "на креслах-колясках (при необходимости), а посетителям с нарушениями здоровья при наличии медицинских показаний - с индивидуальными техническими средствами реабилитации".

Чего нельзя в Кремле

Скорректирован пункт о запретах при проходе в Московский Кремль, Мавзолей и на территорию некрополя у Кремлевской стены. Как и по прежним правилам, нельзя брать с собой животных, оружие, взрывчатые, легковоспламеняющиеся, радиоактивные и другие опасные для жизни и здоровья людей вещества, пачкающиеся и зловонные вещи и вещества, животных, лыжи, велосипеды. Кроме того, теперь Кремль будет закрыт для тех, кто придет на экскурсию с беспилотными воздушными судами, со светошумовыми изделиями, с санками, самокатами, роликовыми коньками и другими подобными средствами передвижения. Также проход будет закрыт для посетителей, находящихся "в состоянии алкогольного (наркотического, токсического) опьянения и (или) каким-либо образом нарушающим общественный порядок".

Также новые правила дополнены указанием посетителям не нарушать санитарно-эпидемиологические требования. Данный пункт приказа гласит, что "посетителям на территории Московского Кремля запрещается заходить за ограждения, находиться на газонах и территориях, занятых зелеными насаждениями; распивать спиртные напитки, находиться в состоянии алкогольного (наркотического, токсического) опьянения и (или) каким-либо образом нарушать общественный порядок; иметь при себе предметы и вещи, запрещенные для проноса в Московский Кремль, за исключением приобретенных на его территории законным способом; применять беспилотные воздушные суда; наносить надписи, выставлять, распространять и расклеивать объявления, плакаты, другую наглядную, информационную, рекламную или коммерческую продукцию; осуществлять торговлю и другую деятельность в целях получения дохода; разводить огонь, применять пиротехнические изделия; использовать аудиотехнику с включенными средствами звукоусиления, а также петь, танцевать и играть на музыкальных инструментах; загрязнять и засорять территорию Московского Кремля".

Поскольку Московский Кремль является резиденцией президента России, в документе перечисляются охраняемые зоны, закрытые для свободного посещения. Среди них - Арсенальная, Сенатская и Дворцовая улицы, Дворцовый дворик, Центральный сквер, Тайницкий сад, Ивановская площадь (за исключением участка музеефицированных археологических раскопов).