Титул герцога Эдинбургского после смерти принца Филипа временно перейдет к принцу Чарльзу

ЛОНДОН, 9 апреля. /ТАСС/. Титул герцога Эдинбургского после смерти супруга королевы Великобритании Елизаветы II принца Филипа временно перейдет к их первенцу, наследнику престола Чарльзу. Как отметила в пятницу газета Evening Standard , впоследствии этот титул достанется младшему сыну королевской четы графу Уэссекскому Эдварду, однако это произойдет только после ухода из жизни действующего британского монарха.

Издание напомнило, что соответствующая договоренность была достигнута между членами монаршей семьи более 20 лет назад. Еще в 1999 году после того, как принц Эдвард вступил в брак с Софи Рис-Джонс и получил титул графа Уэссекского, Букингемский дворец выступил с заявлением, что по прошествии времени именно он станет герцогом Эдинбургским.

Изначально предполагалось, что этот титул будет передан по наследству принцу Уэльскому Чарльзу, однако коллегиальным решением королевская семья согласилась, что следующим герцогом Эдинбургским станет принц Эдвард. Этот шаг был мотивирован желанием сохранить титул отдельно от короны, а также тем, что младший сын принца Филипа и Елизаветы II является попечителем программы поощрительных вознаграждений для поддержки молодежи имени герцога Эдинбургского.

Принц Филип был шестым человеком, который носил титул герцога Эдинбургского, созданный в 1726 году королем Великобритании Георгом V для своего внука Фредерика, будущего принца Уэльского. Этот титул был присвоен супругу Елизаветы II в день бракосочетания королем Георгом VI.