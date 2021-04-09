Экспертизу "Спутника V" для Словакии проведет венгерская лаборатория

ПРАГА, 9 апреля. /ТАСС/. Экспертизу российской вакцины от коронавируса "Спутник V" для Словакии будет проводить венгерская лаборатория, входящая в европейскую сеть OMCL (Official Medicines Control Laboratory). Таков итог состоявшегося в пятницу визита в Будапешт вице-премьера и министра финансов Словакии Игора Матовича, который 30 марта был вынужден покинуть пост премьера страны в результате правительственного кризиса в Словакии, вызванного закупкой "Спутника V" до его сертификации в Евросоюзе. Об этом политик сообщил в пятницу в Facebook .

"После продолжавшихся четыре часа переговоров с министром иностранных дел Венгрии Петером Сийярто и [венгерским] премьером Виктором Орбаном могу подтвердить, что мы договорились о замечательном деле, а именно - экспертиза предназначенной для применения в Словакии вакцины "Спутник V" будет проводиться в сертифицированной лаборатории [сети] OMCL в Венгрии", - отметил Матович.

Вице-премьер считает крупной ошибкой направление Государственным институтом по контролю лекарств, выполняющим в Словакии роль фармацевтического регулятора, российской вакцины на экспертизу в несертифицированную лабораторию. Данный просчет привел к задержке с применением "Спутника V" в его республике и угрозе расторжения российской стороной контракта о поставке препарата. "Ныне необходимо убедить россиян, что в Словакию еще стоит верить", - подчеркнул Матович.

Пресс-секретарь Государственного института по контролю лекарств, выполняющего в Словакии роль фармацевтического регулятора, Магдалена Юркемикова в четверг утверждала, что "Спутник V" якобы не соответствует характеристикам, которые были опубликованы в медицинском журнале "Ланцет". Российский фонд прямых инвестиций информировал впоследствии, что обратился к правительству Словакии с просьбой вернуть партию вакцины "Спутник V" из-за многочисленных нарушений условий контракта, чтобы ее можно было использовать в других странах.