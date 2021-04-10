В Петербурге стартует сезон навигации на Неве

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 апреля. /ТАСС/. Сезон навигации судов и регулярная разводка мостов начинаются в Санкт-Петербурге в субботу ночью, сообщили ТАСС в пресс-службе предприятия "Мостротрест".

"Навигационный период для разводки мостов начинается сегодня ночью", - сказали в пресс-службе предприятия.

При этом в пресс-службе отметили, что в первую ночь мосты разводить не будут из-за отсутствия заявок на прохождение судов. "Мы мосты разводим по заявкам, на сегодняшнюю ночь заявок нет", - отметили на предприятии.

По данным пресс-службы, в сезоне 2021 года Володарский, Дворцовый, Благовещенский и Тучков мосты будут разводить дважды за ночь, остальные переправы будут разводить один раз. Разводка Сампсониевкого, Гренадерского, Кантемировского мостов через реку Большая Невка производится по предварительной заявке за двое суток. График разводки мостов опубликован на сайте "Мостотреста".

Как сообщила пресс-служба Смольного, все городские переправы готовы к сезону. Предприятие "Мостотрест" начало технологические разводки 16 марта и завершило в ночь на 9 апреля. За это время мосты развели более 50 раз. "К навигационному периоду подготовлены и плавсредства "Мостотреста": несколько катеров, водолазное судно, плавучая база для осмотра и ремонта мостов и другие", - отметили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что 15 апреля в городе откроется навигация маломерных судов по рекам и каналам.

В Петербурге 18 разводных мостов. 12 из них в период навигации разводятся регулярно.