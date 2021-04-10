В посольстве России в Лондоне представили книгу британского писателя о полете Гагарина

ЛОНДОН, 10 апреля. /Корр. ТАСС Никита Кручиненко/. Британский писатель Стивен Уокер представил в пятницу в посольстве России в Лондоне свою новую книгу "За гранью" (Beyond, 2021), посвященную первому полету человека в космос, который совершил Юрий Гагарин в 1961 году. Как сообщил автор, отвечая на вопрос корреспондента ТАСС, он надеется, что после выхода этого произведения молодое поколение читателей в Великобритании и США сможет открыть для себя подвиг советских космонавтов и инженеров-конструкторов.

"В англоязычных странах отлично знакомы с американским астронавтом Нилом Армстронгом, который первым высадился на Луну. Однако до него был совершен не менее значимый подвиг: Гагарин первым отправился в неизвестность. При этом была велика вероятность того, что запуск закончится неудачей. К сожалению, публика в Великобритании и США не так хорошо помнит эту историю, хотя сам Гагарин после полета приезжал в Соединенное Королевство, где его приветствовали тысячи людей и он был удостоен приема в Букингемском дворце", - отметил Уокер.

Писатель подчеркнул, что в ходе работы над книгой он взял серию интервью с причастными к первому космическому полету людьми, некоторые из которых уже умерли, в том числе с Алексеем Леоновым: как и Гагарин, он входил в первый отряд космонавтов СССР. "Иногда мне казалось, что я словно пытаюсь прыгнуть в последний вагон уходящего поезда. Не так много людей, которые внесли свой вклад в осуществление первого полета человека в космос, по-прежнему пребывают с нами. Я считал своим долгом сохранить их воспоминания для истории", - сказал он.

Уокер также выразил надежду, что в ближайшее время книга, выпущенная издательством Harper Collins, будет переведена на русский язык. Кроме того, писатель сообщил, что существует вероятность создания телесериала на британском телевидении на основе его работы.

Об авторе

Уокер является автором ряда исторических книг и документальных фильмов, которые получили широкое признание в мире. Его предыдущая книга "Ударная волна: обратный отсчет до Хиросимы" о ядерной бомбардировке Японии со стороны США на финальном этапе Второй мировой войны попала в список бестселлеров американской газеты The New York Times. Это произведение также легло в основу фильма, который в настоящее время снимает режиссер Кэри Фукунага, известный по картине "Джейн Эйр" (Jane Eyre, 2011) и сериалу "Настоящий детектив" (True Detective, 2014-2019).

Кроме того, Уокер в 2008 году снял документальную ленту "Мальчик по имени Алекс" про музыканта, страдающего муковисцидозом, которая номинировалась на премию Британской академии кино и телевизионных искусств в трех категориях, включая "За лучшую режиссуру".

Книга "За гранью" поступит в широкую продажу в Великобритании 13 апреля - на следующий день после того, как в мире отметят День космонавтики. В 2021 году исполняется 60 лет с того момента, как ракета-носитель "Восток" вывела на орбиту корабль "Восток-1", на борту которого находился Гагарин. Выполнив один оборот вокруг Земли, космонавт совершил посадку в Саратовской области.