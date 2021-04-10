На сервисе Russpass создали подборку достопримечательностей России на космическую тему

МОСКВА, 10 апреля. /ТАСС/. Московский туристический сервис Russpass опубликовал специальную подборку с необычными местами России, связанными с космосом. Об этом сообщили ТАСС в субботу в пресс-службе столичного комитета по туризму.

"Специально ко Дню космонавтики цифровой туристический сервис Russpass составил список из 25 "космических" достопримечательностей России. Посетив их, путешественники могут не только изучить историю освоения космоса, но и проникнуться романтикой звездного неба, а после - пополнить свои соцсети необычными фотографиями", - рассказал собеседник агентства.

В пресс-службе добавили, что узнать о великих открытиях, которые изменили жизнь человечества, можно в разных уголках России. На Russpass представлены достопримечательности 11 регионов, в том числе Москвы, Санкт-Петербурга, Челябинской области, Хабаровского края и других.

"Например, пользователи найдут на сервисе Russpass такую достопримечательность, как Государственный исторический музей Южного Урала. В нем хранится знаменитый метеорит, который упал в 2013 году в Челябинской области. После знакомства с историей космонавтики пользователям цифрового сервиса предлагают узнать о современных самолетах. В Хабаровском крае есть Комсомольский-на-Амуре авиационный завод имени Ю. А. Гагарина, при котором работает музей", - добавил собеседник агентства.

Из всех представленных 25 локаций пользователи цифрового туристического сервиса Russpass могут составить маршрут для "космического" путешествия. В план поездки можно добавить музеи, планетарии и другие достопримечательности, связанные с историей космонавтики.