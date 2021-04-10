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Пандемия COVID-19

Китай одобрил третью вакцину от коронавируса компании Sinopharm для клинических испытаний

В компании рассказали, что новый препарат "обладает усиленными свойствами по стимулированию иммунной защиты организма"

ПЕКИН, 10 апреля. /ТАСС/. Китайские власти одобрили для клинических испытаний третью вакцину от коронавируса, разработанную национальной фармацевтической компанией Sinopharm. Об этом говорится в официальном заявлении, опубликованном в субботу на ее странице социальной сети Weibo.

"Это рекомбинантная вакцина, содержащая элементы шиповидного белка коронавируса", - уточняется в нем. Согласно заявлению, новый препарат "обладает усиленными свойствами по стимулированию иммунной защиты организма".

По официальным данным, помимо упомянутой новинки, в Китае разработаны еще пять препаратов от коронавируса: три инактивированных, аденовирусный и рекомбинантный белковый. Они предназначены для вакцинации в один, два или три этапа.

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