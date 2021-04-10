Кабмин утвердил порядок покупки лекарств для детей с тяжелыми заболеваниями

МОСКВА, 10 апреля. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление об утверждении порядка закупки лекарств и медицинских изделий для тяжелобольных детей, которым требуется поддержка фонда "Круг добра", а также правил работы специального информационного ресурса в их поддержку. Об этом говорится в сообщении пресс-службы кабмина.

"Информационный ресурс, о котором идет речь, войдет в состав единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения. В нем будут собраны заявки регионов на получение того или иного лекарства, заявления родителей, на основе которых были созданы такие заявки, размещен перечень заболеваний, с которыми работает фонд "Круг добра". Правительство также утвердило порядок приобретения лекарств и медицинских изделий для детей со сложными и редкими заболеваниями", - отметили в пресс-службе.

В частности, потребность в препаратах будет определять экспертный совет фонда "Круг добра" на основе заявок от регионов. Закупать препараты будет Минздрав или подведомственные ему учреждения, а также сам фонд. Кроме того, фонд будет следить за поставками лекарств и при необходимости перераспределять их между медицинскими организациями.

В постановлении также уточняется, что если ребенок находится не на стационарном, а на амбулаторном лечении, родители могут получить для него лекарство непосредственно в медицинской организации или в аптеке по бесплатному рецепту.

Фонд "Круг добра" был создан в январе 2021 года указом президента Владимира Путина. Среди приоритетных задач фонда - реализация дополнительного механизма организации и финансового обеспечения оказания медпомощи детям с жизнеугрожающими и тяжелыми хроническими заболеваниями, в том числе редкими, а также обеспечение таких детей лекарствами и медицинскими изделиями, включая не зарегистрированные в РФ.

Президент РФ Владимир Путин на совещании в четверг поручил проконтролировать обеспечение финансирования фонда помощи тяжелобольным детям "Круг добра". Глава государства отмечал, что в текущем году планируется выделить ему 60 млрд рублей за счет повышения налоговой нагрузки на некоторые группы населения.