Сингапурская компания и британская больница создали на Хайнане центр заболеваний печени

ХАЙКОУ /Китай/, 10 апреля. /ТАСС/. Сингапурская фармацевтическая компания AsiaMedic и больница Королевского колледжа (Лондон) заключили соглашение о создании центра лечения заболеваний печени на Хайнане. Об этом сообщила газета "Хайнань жибао".

По сведениям издания, профильное учреждение будет находиться на территории международной зоны медицинского туризма "Лэчэн" в восточной части острова. Предполагается, что данный проект повысит статус хайнаньской системы здравоохранения и позволит провинции получить доступ к перспективным инновациям.

"Мы создаем открытую платформу, чтобы ускорить внедрение технологий и адаптацию препаратов, которые потребуются для оказания более качественных услуг пациентам", - подчеркнул Гу Ган, занимающий должность главы управления этого медицинского кластера, а по совместительству - пост секретаря местного парткома.

Как он уточнил, администрация Хайнаня стремится привлечь внимание пациентов из других государств, в первую очередь из стран Юго-Восточной Азии. "То, что иностранные организации создают такие объекты на территории нашей зоны, свидетельствует об их доверии к программе Хайнаньского порта свободной торговли, которая получила больше признание", - объяснил Гу Ган.

В 2013 году администрация Хайнаня объявила о создании в небольшом городе Боао экспериментальной международной зоны медицинского туризма "Лэчэн", где на территории 20 кв. км расположены санатории, клиники традиционной и западной медицины. Для оказания услуг, соответствующих передовым стандартам, организаторы проекта постоянно привлекают высококвалифицированных специалистов из прочих регионов КНР и других стран, поддерживая тесные контакты с ведущими зарубежными медучреждениями. К 2025 году власти Китая планируют вывести "Лэчэн" на мировой уровень по уровню оборудования и медицинских технологий. Там появятся современный клинический комплекс и развития научно-исследовательская база.