В Финляндии к концу года могут создать новую вакцину от коронавируса в виде спрея для носа

Работа над вакциной, в основе которой лежит аденовирусный вектор, началась еще весной 2020 года и на первом этапе финансировалась Академией Финляндии. Решение выпустить ее именно в форме спрея связано с тем, что вирус, как правило, попадает в организм через дыхательные пути, поясняют специалисты. Сейчас группа ученых-разработчиков основала компанию Rokote Laboratories Finland Oy, которая займется привлечением финансирования для испытаний вакцины на человеке и выведением препарата на рынок.

ХЕЛЬСИНКИ, 10 апреля. /ТАСС/. Ученые из Финляндии к концу года могут завершить создание собственной вакцины от коронавируса, которая, в отличие от других, будет выпускаться в виде спрея для носа. Об этом сообщил ТАСС в субботу один из разработчиков вакцины, профессор вирусологии Хельсинкского университета Калле Саксела.

"Вакцина, полученная через нос, создает иммунитет слизистой оболочки, что означает, среди прочего, появление так называемых антител класса иммуноглобулина А. Другими словами, такой иммунитет дает защиту верхних дыхательных путей", - поясняет Калле Саксела. Профессор указал, что вакцина-спрей, помимо защиты слизистой оболочки, "создает также и общий [системный] иммунитет для всего организма" - другие вакцины, по его мнению, подобного сочетания не дают.

"Есть, конечно, и другие положительные моменты. Наверняка многие считают, что получить вакцину в виде спрея в нос приятнее, чем укол. И, кроме того, для такой прививки может не понадобиться медработник, что во многих странах может оказаться важным фактором - ее можно будет "сделать" себе самому", - добавил он.

Одной дозы может быть достаточно

Профессор сообщил, что с серьезными побочными эффектами от вакцины-спрея его разработчики пока не сталкивались. В целом, продолжил он, у такой вакцины должно быть гораздо меньше часто встречающихся "побочек", которые у некоторых людей могут быть достаточно сильными и вызывать недомогание в течение нескольких дней.

Он рассказал также, что, "по крайней мере, по результатам испытаний, проведенных на животных, одна доза вакцины-спрея дает такую же хорошую защиту, как две". "Но нам еще предстоит изучить этот момент в ходе тестирования на людях. Мы пока не знаем, какова будет ситуация", - уточнил он.

Первая фаза испытаний пройдена

Саксела сообщил, что сейчас ученые находятся на заключительном этапе испытаний новой вакцины на животных, после чего финское Агентство лекарственных средств Fimea должно выдать им разрешение на то, чтобы начать клинические испытания. "Первую фазу таких испытаний мы начнем только летом. Если все пройдет успешно, то осенью в какой-то точке мира мы организуем третий, широкий этап испытаний вакцины. Надеемся, что добьемся настолько хороших результатов, что они позволят получить разрешение на продажу", - подчеркнул специалист.

Он отметил, что на участие в тестировании вакцины уже подало заявку множество желающих. Он добавил, что сейчас речь идет только о первом этапе клинических испытаниях. "Другой вопрос - где будут проводиться широкие испытания третьей фазы, но это вряд ли будет в Финляндии. Дело в том, что к осени здесь, вероятно, большая часть населения будет уже привита. Проводить третью фазу нужно в стране, где еще мало вакцинированных", - отметил он.

"Получить разрешение на продажу будет возможно самое раннее на рубеже этого и следующего года", - прогнозирует ученый. Он отметил, что Rokote Laboratories Finland Oy занимается поиском финансирования, чтобы обеспечить проведение дорогостоящих второго и третьего этапов испытаний. "По этому поводу сейчас еще проводятся переговоры, определенности в этом смысле пока нет. Хотелось бы, чтобы финское государство тоже поучаствовало, но это пока под вопросом, нужны будут и другие участники", - сказал Саксела.

Производство вакцины в Финляндии

По словам ученого, в Финляндии есть возможности для того, чтобы наладить производство новой вакцины.

"Для типа вакцин, основанных на аденовирусном векторе, в том числе для той, которую мы разрабатываем, в Финляндии есть отличные возможности для производства. В частности, есть компания FinVector (расположена в финском городе Куопио), которая является одним из крупнейших мировых производителей подходящих для человека аденовекторов", - рассказал он.

По мнению Сакселы, ослабления введенных из-за пандемии ограничений в Финляндии можно будет ожидать летом.

"Думаю, что жить с коронавирусом нам предстоит еще многие годы и он в той или иной степени будет влиять на нашу жизнь. Но я верю, что жесткие ограничения, в том числе в Финляндии, летом будут сняты. Вакцины будут нужны и дальше, против новых штаммов для дополнения защиты, которую дают ныне доступные прививки. Но думаю, что с использованием доступных сейчас вакцин будет провакцинировано достаточно финнов", - говорит профессор.