Прием заявок на участие в фестивале "Красная площадь" стартует 12 апреля

МОСКВА, 10 апреля. /ТАСС/. Заявки на участие в книжном фестивале "Красная площадь" будут принимать с 12 по 30 апреля. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе оргкомитета смотра.

"Прием заявок на фестиваль стартует 12 апреля и продлится до 30 апреля. Участие в фестивале бесплатное, необходимо заполнить специальную форму на официальном сайте", - сказали в оргкомитете.

Фестиваль состоится с 3 по 6 июня как офлайн, так и онлайн, он объединит писателей, издателей, актеров, музыкантов и читателей.

Будут работать площадки "Художественная литература", "Детская и учебная литература", "Нон-фикшн", "Регионы России", "Электронная книга", "Антикварная и букинистическая книга" и другие.

В рамках фестиваля отметят 200-летие со дня рождения Федора Достоевского и Николая Некрасова и 100-летие со дня рождения Андрея Сахарова. Специальную программу к празднованию 800-летия основания готовит Нижний Новгород. Отдельный лекторий будет отведен Году науки и технологий. В день рождения Александра Пушкина, 6 июня, лучшим молодым писателям и поэтам вручат литературную премию "Лицей".

Фестиваль организован Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ и Российским книжным союзом.