В Москве проведут онлайн-встречи для школьников с известными деятелями культуры

МОСКВА, 10 апреля. /ТАСС/. Московский дворец пионеров проведет для школьников видеовстречи с известными актерами, музыкантами и учеными. Мероприятия пройдут с 12 по 17 апреля, об этом сообщили ТАСС в пресс-службе столичного департамента образования и науки.

"С 12 по 17 апреля 2021 года в 15:30 на онлайн-площадках образовательного комплекса "Воробьевы горы" пройдут мероприятия проекта "Время взлетать" в рамках городской конкурсной программы "Новые вершины". Московских школьников ждут встречи с писателями, актерами, журналистами, представителями ведущих вузов и профессионального сообщества Москвы", - рассказал собеседник агентства.

В пресс-службе добавили, что городская конкурсная программа "Новые вершины" Московского дворца пионеров - это серия конкурсных мероприятий в области дополнительного образования. Ежегодно программа проводит проект "Время взлетать" для своих участников. В этом году серия мероприятий в рамках проекта пройдет на онлайн-площадках "Новых вершин", и посмотреть их смогут все желающие.

"Каждый день будет посвящен различным направлениям: естественно-научному, театральному, литературному, художественному и музыкальному. На церемонии открытия участников поприветствуют организаторы программы, небольшое интервью даст технический директор лаборатории робототехники российского банка Алексей Гонноченко. Во второй день программы с приветствием к участникам обратится советский и российский ученый, зоолог, доктор биологических наук, профессор МГУ им. М. В. Ломоносова, автор и ведущий телепередачи "В мире животных" Николай Дроздов", - добавили в пресс-службе ведомства.

Трансляции мероприятий будут проходить ежедневно с 12 по 17 апреля с 15:30. Подробнее о содержании встреч, спикерах и точном времени начала того или иного мероприятия можно узнать на портале новыевершины.рф и в социальных сетях программы.