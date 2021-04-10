Кулеры и свежесваренный кофе. Пассажиры рассказали, что им важно в российских поездах

МОСКВА, 10 апреля. /ТАСС/. Пассажирам российских поездов важно, чтобы в вагоне был кулер и можно было выпить качественный кофе. Это следует из опроса, проведенного сервисом поездок и путешествий Туту.ру. ТАСС ознакомился с его результатами.

Аналитический центр сервиса поездок и путешествий Туту.ру выяснил, что пассажиры думают о питании в поездах, какие негативные и положительные моменты они отмечают на разных направлениях. Изучено более 100 тыс. откликов, оставленных после поездок в течение 2020 года.

Опрос показал, что пассажирам важно, чтобы в вагонах были кулеры не только с кипятком, но и с холодной питьевой водой, которую можно набрать в стакан или в свою бутылку. Приятным бонусом пассажиры считают и бутилированную воду, если она входит в стоимость поездки. Но, судя по отзывам, в некоторых поездах предоставляют бутылочки воды по 0,25 мл, и участники опроса отмечают, что это очень мало. Кроме того, распространен запрос на хороший свежесваренный кофе, а также пассажирам приятно, когда в вагонах есть вендинговые автоматы, где можно купить снеки. В целом, путешественникам нравится возможность выбора: купить какую-то еду и напитки на свой вкус и отказаться от питания, включенного в стоимость, если оно не нужно или не нравится.

Посуда и питание

В исследовании Туту.ру отмечается, что пассажиры поездов обращают внимание и на посуду. К примеру, некоторым путешественникам неприятно, когда для того, чтобы получить стакан, нужно купить чай у проводника. И наоборот: бывает, что свой стакан есть, но кипяток в него налить нельзя самому. Пассажиров это неприятно удивляет. Также некоторые считают посуду, в которой подаются напитки, неудобной.

"Чай приносят в фирменных подстаканниках, но в дешевых граненых стаканах, которые болтаются в этих самых подстаканниках. Чайная ложка одна у проводника на весь вагон - которой он, как я понимаю, лично размешивает сахар. Лимона для чая нет", - приводится в результатах опроса ответ одного из респондентов.

На некоторых маршрутах есть включенное в стоимость билета питание. Относительно такой услуги мнения оказались диаметрально противоположными. Одни пассажиры пишут, что это приятно, не надо заботиться о перекусе, и предложенный набор их устраивает. Другие высказывают сомнения в качестве включенного питания или даже пишут, что "не рискнули к нему притронуться". Причем противоположные отзывы о включенном в билет питании могут быть на одном и том же маршруте.

В некоторых отзывах люди обращают внимание на то, насколько еда полезная (бывают жалобы на высокую жирность блюд), подходит ли она детям и аллергиками, есть ли постное меню (если путешествие выпадает, например, на время Великого поста).

В вагонах-ресторанах люди чаще всего обращают внимание на уровень цен, а также пишут о выборе блюд и особенно - алкогольных напитков. Немаловажно и то, какая в вагоне-ресторане атмосфера и не доставляет ли его близость неудобство пассажирам соседних вагонов.

Ранее Туту.ру составил рейтинг лучших поездов 2020 года. Исследование показало, что в целом 88,23% пассажиров оценивают свою поездку на поезде в этот период положительно, при этом 93% отдельно отмечают работу персонала и обслуживание, 80% хвалят туалеты. В пятерку лучших поездов 2020 года, по версии клиентов Туту.ру, вошли "Ласточка Премиум", следующая по маршруту Ростов-на-Дону - Новороссийск, "Ласточки", следующие по маршрутам Санкт-Петербург - Бологое и Москва - Санкт-Петербург, а также поезда "Красная стрела" и "Невский экспресс" (Москва - Санкт-Петербург).