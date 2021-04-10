Парк покорителей космоса открылся на месте приземления Юрия Гагарина в Саратовской области

ТАСС, 10 апреля. Парк покорителей космоса им. Юрия Гагарина, построенный на месте приземления первого космонавта планеты в Энгельсском районе Саратовской области, открылся для посетителей. Об этом сообщил в субботу в своем Telegram-канале спикер Госдумы Вячеслав Володин.

"На месте приземления первого космонавта планеты - в 16 км от Энгельса - открылся Парк покорителей космоса им. Юрия Гагарина. Для жителей моей родной Саратовской области это большое событие", - написал Володин.

Он напомнил, что именно в Саратове Гагарин "учился в индустриальном техникуме, в местном аэроклубе впервые поднялся в небо на самолете Як-18, на саратовскую землю приземлился его "Восток-1", рядом с Волгой". "Кстати, на днях в аэроклубе началась реконструкция, осенью этого года планируем завершить работы", - добавил Володин.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе правительства региона, парк уже открыт для посещений. "Парк с сегодняшнего дня открыт для посетителей", - сообщили ТАСС в пресс-службе правительства региона. Пока доступна только первая часть объекта - к нему сделали велодорожку, подъезд, открыли прогулочную зону, высадили деревья. Его вторая очередь предполагает обустройство образовательного парка, аттракционов для детей, строительство пристани на Волге.

Место приземления Гагарина находится вблизи города Энгельса Саратовской области. В 1965 году там был установлен обелиск, представляющий собой взлетающую ракету высотой чуть менее 30 метров.

12 апреля 1961 года с космодрома Байконур в 09:07 мск стартовал корабль "Восток" с Юрием Гагариным на борту. Совершив один виток вокруг Земли и пробыв в космосе 1 час 48 минут (108 минут), космонавт благополучно вернулся на Землю. Он приземлился на колхозном поле у деревни Смеловка вблизи города Энгельса Саратовской области в 43 км от областного центра.