В России выявили 8 704 заразившихся коронавирусом за сутки

МОСКВА, 10 апреля. /ТАСС/. Число заразившихся коронавирусом в России за сутки возросло на 8 704, до 4 632 688, сообщили журналистам в субботу в оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией.

В относительном выражении прирост числа заболевших составил 0,19%.

В частности, в Санкт-Петербурге - 699, в Подмосковье - 587, в Нижегородской области - 245, в Ростовской - 240.

Количество так называемых активных случаев, то есть пациентов, которые проходят лечение в данный момент, сократилось до 271 760, следует из данных штаба. Это минимум с середины октября прошлого года.

Число выздоровевших и умерших

Число выздоровевших после заражения коронавирусом в России за сутки возросло на 9 579, до 4 258 279. Согласно данным штаба, доля вылечившихся осталась на уровне 91,9% от общего числа заразившихся.

В частности, за сутки были выписаны по выздоровлению 953 пациента в Санкт-Петербурге, 541 - в Московской области, 303 - в Нижегородской области, 213 - в Самарской области, 207 - в Воронежской области.

Число летальных исходов возросло на 402, столько же смертей было зарегистрировано днем ранее. Всего от инфекции умерли 102 649 пациентов.

Условная летальность (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) выросла до уровня 2,22%, следует из данных штаба.

В частности, за сутки был зарегистрирован 31 летальный исход в Санкт-Петербурге, 25 - в Ростовской области, 24 - в Самарской области, 16 - в Свердловской области, 14 - в Московской области.

Ситуация в Москве

Число новых случаев заражения коронавирусом в Москве возросло за сутки на 2 006. Всего в столице с начала пандемии выявили 1 046 226 заболевших.

В относительном выражении прирост новых случаев, согласно данным штаба, составил 0,19%. Днем ранее был выявлен 2 421 случай, что стало максимумом с 30 января.

За сутки в городе зарегистрировали 53 смерти от ковида, всего в столице из-за нового заболевания умерли 17 192 человека.

Также за сутки в Москве выписаны по выздоровлению 1 646 пациентов. За все время выздоровели 958 783 человека. В настоящее время в столице болеют 70 251 человек.

В новость внесены правки (11:11 мск) — уточняется количество активных случаев и число выздоровевших