Иран сообщил о возвращении на родину семи моряков, спасенных во время шторма на Коморах

ТЕГЕРАН, 10 апреля. /ТАСС/. Власти Ирана добились освобождения семи иранских рыбаков, задержанных береговой охраной Коморских островов после их спасения во время шторма. Об этом сообщил в субботу официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде.

"Благодаря усилиям и действиям МИД, семь моряков-белуджей (народ, проживающий в Иране) были освобождены и в четверг вернулись на родину", - цитирует его пресс-служба ведомства. Дипломат поблагодарил правительство и народ Коморских островов за сотрудничество.

По информации МИД, семь иранских моряков в прошлом месяце были спасены береговой охраной Комор во время шторма. После чего они были задержаны властями этой страны.