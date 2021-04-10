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Пандемия COVID-19

Глава Евросовета признал разногласия в ЕС по вопросу возможных поставок "Спутника V"

Шарль Мишель также заявил о стремлении Европы стать крупнейшим производителем вакцин в мире
Председатель Европейского совета Шарль Мишель Yves Herman, Pool via AP
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Председатель Европейского совета Шарль Мишель
© Yves Herman, Pool via AP

БЕРЛИН, 10 апреля. /ТАСС/. Председатель Европейского совета Шарль Мишель признал, что в ЕС существуют разногласия по вопросу возможных поставок российского препарата от коронавируса "Спутник V", и заявил о стремлении Европы стать крупнейшим производителем вакцин в мире.

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"Давление на политиков велико. Люди становятся нетерпеливыми, они хотят вакцинироваться", - сказал он в опубликованном в субботу интервью газете Handelsblatt. "В связи с этим правительства хотят сделать все, что возможно. В вопросе "Спутника V" есть разногласия и разная степень чувствительности среди стран - членов ЕС", - добавил Мишель.

"Я считаю, что решение можно найти в повышении производства вакцины в ЕС и быстрых поставках. До сих пор поставлено 112 млн доз, и в ближайшие недели прибудут новые партии", - подчеркнул он. "Если мы еще больше ускорим производство в ближайшие недели, то Европа станет ведущим, возможно, даже крупнейшим производителем вакцин в мире", - считает глава Евросовета.

В четверг министр здравоохранения ФРГ Йенс Шпан сообщил, что Германия проведет двусторонние переговоры с российской стороной о возможных поставках "Спутника V" в случае допуска вакцины в ЕС, поскольку Еврокомиссия со своей стороны не хочет заключать предварительных договоров с производителем препарата.

Европейское агентство лекарственных средств 4 марта сообщило о начале процедуры последовательной экспертизы вакцины "Спутник V". По прогнозам представителя регулятора, регистрация может быть пройдена до конца мая.

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