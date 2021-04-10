НИИ гриппа им. Смородинцева разрабатывает еще одну вакцину от коронавируса

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 апреля. /ТАСС/. Специалисты НИИ гриппа им. А. А. Смородинцева Минздрава РФ разрабатывают еще одну вакцину против новой коронавирусной инфекции, предварительные результаты могут появиться уже в ближайшее время. Об этом в субботу журналистам сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

"Учреждение имеет высокий научный потенциал, в нем существуют как научная, так и научно-производственная площадки, занимающиеся диагностиками. Сегодня разрабатывается на площадке этого института еще одна вакцина против новой коронавирусной инфекции. Мы ожидаем первых предварительных результатов <...> в ближайшее время", - сказал министр.

Как пояснил журналистам директор НИИ гриппа Дмитрий Лиознов, вакцина для интраназального применения сделана на основе вируса гриппа. "То есть это похожая технология со "Спутником V", которую мы все знаем, но в данном случае используется вирус гриппа. Эффект, мы будем надеяться, будет такой же хороший, как и у остальных наших вакцин, - сказал он. - Планируется начало клинических испытаний уже осенью, таким образом, в лучшем случае, зима - следующая весна, препарат будет доступен".

Лиознов также выразил надежду, что данный препарат поможет не только защитить от вируса население России, но и других стран.

"Этот препарат интересен тем, что у него несколько другая технология производства, и именно задействование разных производственных площадок, имеющих разные компетенции, является очень важным для формирования именно того портфеля вакцин, которые позволяют нам быстро переориентироваться на новые вызовы, и в том числе быстро масштабировать производство", - заключил глава Минздрава РФ .