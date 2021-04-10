РКН требует от Facebook снять ограничения с трансляции к 60-летию полета Гагарина в космос

МОСКВА, 10 апреля. /ТАСС/. Роскомнадзор (РКН) потребовал от Facebook снять ограничения с трансляции телеканала RT, посвященной 60-летию полета в космос Юрия Гагарина, которую телеканал провел на своей странице в соцсети. Об этом в субботу сообщается на сайте ведомства.

"Роскомнадзор направил руководству компании Facebook Inc письмо с требованием снять все ограничения и объяснить причину блокировки трансляции прямого эфира, посвященного 60-летию полета в космос Юрия Гагарина", - говорится в сообщении.