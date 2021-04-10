Боевой офицер и муж Ее Величества. Памяти принца Филипа

Вся Великобритания с нетерпением ждала наступления 10 июня, чтобы в этот день отпраздновать столетие супруга королевы Елизаветы II герцога Эдинбургского принца Филипа. Большой юбилей старейшины царствующего дома Виндзоров должен был сгладить те раны, которые нанесли монаршей семье внук Ее Величества принц Гарри и его жена Меган Маркл в совсем не по-королевски откровенном интервью знаменитой американской телеведущей Опре Уинфри. Но вместо этого последовал удар судьбы, который не только разрушил эти ожидания нации, но и фактически превратил в формальность и предстоящий день рождения самой королевы, которой менее, чем через две недели — 21 апреля — исполнится 95 лет, но которая в это время так или иначе будет находиться в трауре.

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Елизавете II на ее долгом веку не привыкать к ударам судьбы и большим потерям. Как и у большинства монархов, ее воцарение в 1952 году совпало о смертью отца — короля Георга VI, а в 2002 году с интервалом в 7 недель она лишилась сначала единственной сестры — принцессы Маргарет, а затем и матери — также Елизаветы, вдовы Георга VI, которая умерла в возрасте 101 года. Всего двух месяцев не хватило принцу Филипу, чтобы после королевы-матери, а также герцогини Глостерской, принцессы Алисы (вдовы третьего сына деда Елизаветы II, короля Георга V, которая умерла в 102 года в 2004 году) стать третьим в истории представителем королевской семьи Великобритании, отметившим столетний юбилей. Но ему все-таки удалось стать самым большим долгожителем по мужской линии. Герцог Эдинбургский как мог сопротивлялся своим годам: совершал конные прогулки, когда ему было под 90 и водил автомобиль до позапрошлого года, когда в возрасте 97 лет, находясь за рулем внедорожника стал виновником ДТП. Он выезжал на главную дорогу со второстепенной и под воздействием ослепившего его солнца не заметил проезжающего автомобиля, в результате чего произошло столкновение, которое могло положить конец долгой жизни принца. Его автомобиль перевернулся, но по счастливой случайности сам Филип практически не пострадал, а водитель и пассажир второй автомашины отделались относительно легкими травмами. Авария произошла 17 января 2019 года, а уже через два дня после этого ДТП принц был сфотографирован за рулем нового внедорожника, да еще и будучи не пристегнутым ремнем безопасности, после чего получил предупреждение полиции, а вскоре был лишен водительских прав на фоне тех последствий, которые преклонный возраст оказал на его здоровье. Как оно медленно увядает, наблюдала вся страна, но при этом удивлялась не столько этому факту, сколько воле и умению герцога Эдинбургского отодвигать неизбежное.

То, что здоровье Филипа дало серьезный сбой, все поняли в 2017 году, когда он официально отошел от исполнения обязанностей члена королевской семьи. Тогда казалось, что он будет избегать публичных мероприятий, участвовать в которых его уже никто не обязывал, но все оказалось совсем наоборот — герцог Эдинбургский старался как можно чаще сопровождать королеву, где бы она ни появлялась

Нелегкий крест

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Членство в королевской семье – это своего рода крест в виде ежедневного служения нации, тяжесть которого далеко не всем удается выдерживать (отречение от престола короля Эдуарда VIII и переезд за океан принца Гарри тому прямые свидетельства), а исполнение роли принца-консорта, то есть супруга действующего монарха — и того пуще, ведь твои функции, сколь бы велики ни были твои амбиции, в этом случае фактически ограничиваются простым сопровождением королевы. Каково же было Филипу, боевому офицеру британского флота, демонстрировавшему доблесть в морских сражениях на всем протяжении Второй мировой войны, ограничивать себя ролью мужа Ее Величества? Это была очень непростая задача, и по молодости он, судя по распространявшимся слухам, позволял себе немалые вольности и в личной жизни (сам принц всегда публично отрицал, что изменял королеве), а также неоднократно прибегал к весьма циничным шуткам, выходящими за пределы королевского этикета. Но это все равно были лишь единичные проявления натуры человека, отличавшегося неуемной энергией и пытавшегося, несмотря на любые повороты судьбы, взять от жизни то, что она способна дать.

Он по-настоящему любил жизнь, но вместе с ней столь же сильно любил и свою жену, для которой всегда был надеждой и опорой, проявляя в нужный момент и мужество, и выдержку, и подлинную королевскую невозмутимость

Этому можно привести неисчислимое множество примеров, но напомним один, из истории минувшего десятилетия. В 2013 году на панихиде по премьер-министру Маргарет Тэтчер в соборе Святого Павла лорд-мэр лондонского Сити Роджер Гиффорд, встретил королевскую чету перед входом в храм и затем провел ее через центральный неф собора к месту проведения поминальных торжеств, при этом в руках он держал символический "поминальный меч" огромного размера. Но при внимательном рассмотрении кадров встречи лордом-мэром Елизаветы и Филипа можно увидеть, как, разворачиваясь для того, чтобы начать шествие, Гиффорд случайно чуть не задел лицо королевы этим мечом. Елизавета не на шутку перепугалась, однако Филип мгновенно ее успокоил: он лишь мило улыбнулся супруге, дав ей понять, что это всего лишь эпизод в вечной череде общественных мероприятий, которые просто не могут происходить без отдельных недоразумений. И в итоге данного казуса практически никто не заметил.

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