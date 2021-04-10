В Ингушетии при раскопках в ходе "Вахты памяти" обнаружили останки 41 советского солдата

МАГАС, 10 апреля. /ТАСС/. Поисковики в рамках всероссийской акции "Вахта памяти" при проведении раскопок в Малгобеке (Ингушетия) обнаружили останки 41 советского солдата и пять смертных медальонов. Об этом журналистам сообщил председатель поискового отряда "Малгобек" Беслан Дзейтов.

Летом 1942 года, когда немецкие войска подошли к нефтяным районам Чечено-Ингушской АССР, под Малгобеком шли ожесточенные бои. В ходе этой операции советские войска нанесли поражение противнику и сорвали план гитлеровского командования по захвату Грозненского и Бакинского нефтяных районов. 8 октября 2007 года Малгобеку было присвоено почетное звание города воинской славы.

"В ходе "Вахты памяти" под Малгобеком на сегодняшний день поисковики нижегородского отряда "Курган" совместно с коллегами из Ингушетии и Дагестана подняли останки 41 советского воина. Обнаружено пять солдатских смертных медальонов, к сожалению, два из них оказались пустыми, но зато еще в двух записки сохранились отлично - они принадлежали красноармейцам Михаилу Бабиеву и Михаилу Новоселову", - сказал Дзейтов.

По его словам, поисковикам уже удалось разыскать родственников рядового Бабиева - на запрос поисков отозвался его родной племянник.

"Огромный интерес представляет самодельный бланк медальона связиста Новоселова. Он написан на обратной стороне, скорее всего, экзаменационного билета с вопросом: "В чем состоит отличие Верховного Совета СССР от верховных органов государственной власти в капиталистических странах?". Откуда он взялся у рядового Новоселова, которому на момент гибели было уже около 33 лет, пока неясно, надеемся, что нам удастся это выяснить", - добавил Дзейтов.

Всероссийская "Вахта памяти" проводится на территории РФ ежегодно. За восемь лет плодотворной работы, поисковиками и военнослужащими было захоронено более 150 тыс. советских солдат и установлено около 8 тыс. имен защитников Родины.