В части нижегородских школ планируют ввести пятидневную учебную неделю с сентября

ТАСС, 10 апреля. Переход части школ в Нижегородской области с шестидневной учебной недели на пятидневную начнется в сентябре. При этом о сроках перевода всех школ региона на новый режим работы можно будет говорить к концу текущего учебного года, сообщил ТАСС заместитель губернатора Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов.

"Мы сейчас анализируем ресурс всех школ, имеется в виду пространство, кадровый ресурс и логистика, то есть автобусы, которые есть у школ для того, чтобы возить детей на учебу. Сейчас идет анализ всей инфраструктуры. Ближе к началу июня у нас уже будет полное понимание того, где это возможно, а где это невозможно. Если у нас хватит времени для того, чтобы за летние месяцы эти ресурсы обеспечить, будем вместе с муниципалитетами заниматься этим", - сказал он.

Замгубернатора не исключил, что пятидневная неделя во всех школах может быть введена уже в этом году. Точные сроки станут известны после появления результатов аудита учебных заведений, который проводят региональные власти.

"Очень важно дождаться результатов аудита, который мы сейчас проводим, и на основе него уже делать конкретные прогнозы, может быть, мы успеем до конца августа все школы перевести", - сказал Мелик-Гусейнов.

Результаты аудита будут представлены в конце мая на областном родительском собрании.