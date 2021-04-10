Мурашко: количество осложнений от коронавируса вдвое больше, чем от сезонного гриппа

МОСКВА, 10 апреля. /ТАСС/. Коронавирус имеет в два раза больше осложнений, чем сезонный грипп и другие респираторные заболевания, поэтому вакцинация позволяет избежать не только заражения, но и тяжелых последствий. Об этом заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко в субботу в эфире телеканала "Россия-24" .

Как переубедить тех, кто не хочет вакцинироваться.

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"Новая коронавирусная инфекция имеет практически в два раза больше осложнений по сравнению с сезонным гриппом и другими острыми респираторным заболеваниями - неврологического плана и, в том числе, раздела психиатрии. Вакцина - это то, что позволяет избежать такого огромного числа проблем не только на этапе заболевания, но и последствий", - сказал он.

Мурашко подчеркнул, что российские вакцины эффективны и безопасны.

Министр также отметил, что пациенты с коронавирусом мужского пола старше 35 лет имеют осложнения вдвое чаще женщин того же возраста.

Массовая вакцинация взрослого населения старше 18 лет началась в регионах России с 18 января. Сейчас в России зарегистрированы три вакцины: "Спутник V" Центра имени Гамалеи Минздрава РФ, "Эпиваккорона" разработки центра "Вектор" Роспотребнадзора, а также "Ковивак", созданная Центром имени Чумакова РАН.